Центр восточной медицины
Краснодар, ул. Ставропольская, 107
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Тибетская медицина
это здоровье без таблеток и операций
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Тибетская медицина
это здоровье без таблеток и операций
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Мы делаем людей здоровее без лекарств и операций!

Тибетская медицина позволяет практически безболезненно устранять даже самые сложные патологические процессы.

используется уникальная методика лечения суставов и позвоночника
практикуется эффективная терапия в лечении межпозвоночной грыжи
в медицинском центре работают только профильные специалисты, общий стаж работы которых более 60 лет
оптимальная стоимость наших услуг
Наши врачи
Исаева Елена Александровна
Oстеопат 
 
Цыбенова Елена Павловна
Директор центра восточной медицины "ТИБЕТ", врач невролог, рефлексотерапевт, коуч по здоровью.
 
Стаж 25 лет
Овчаров Роман Николаевич
Врач рефлексотерапевт, кинезиолог
 
Стаж 10 лет
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Центр тибетской медицины «Тибет» работает даже с самыми сложными пациентами

Проблемы со здоровьем, вне зависимости от типа патологического процесса и стадии его развития, всегда доставляют массу неудобств человеку. Да и сам процесс лечения таких заболеваний сложно отнести к разряду приятных процедур, особенно если речь идет об операции.

Как предотвратить все это или избежать операбельного вмешательства, знают специалисты центра восточной медицины «Тибет». Следует обратить внимание и на то, что терапия заболеваний опорно-двигательного аппарата это далеко не все проблемы, которые могут решить врачи данного медицинского учреждения.

  • используется уникальная методика лечения суставов и позвоночника;
  • практикуется эффективная терапия в лечении межпозвоночной грыжи;
  • в медицинском центре работают только профильные специалисты, общий стаж работы которых более 60 лет;
  • оптимальная стоимость услуг.

Центр тибетской медицины «Тибет» работает даже с самыми сложными пациентами, включая и тех, кому требуется реабилитация после инсульта. Все, что требуется от самого пациента или его родных, это своевременно обратиться за медицинской помощью. Ведь своевременно начатые терапевтические мероприятия, при любом заболевании, существенно повышают шансы на полное выздоровление.

На сайте центра можно ознакомиться с реальными отзывами пациентов, что можно рассматривать как еще одно доказательство компетентности и профессионализма специалистов этого центра в Краснодаре. Записаться на прием можно как по телефону, так и просто через форму на сайте.

Клиника Тибет удостоена высокой награды за достижение LIKE Awards.

Цыбенова Елена Павловна
Директор центра восточной медицины "ТИБЕТ"
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Краснодар, ул. Ставропольская, 107
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tibet-krasnodar@yandex.ru
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Пн-Пт: 09:00-18:00 Сб-Вс: 09:00-16:00
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